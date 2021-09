Lassie torna a casa: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Lassie torna a casa è il film in onda questa sera, venerdì 10 settembre 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola del 2020 adatta a tutta la famiglia, diretta da Hanno Olderdissen, con Nico Marischka e Bella Bading. Un avventuroso remake del film tratto dal libro di Eric Knight. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Lassie torna a casa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film vede al centro della storia il giovane Florian (Nico Marischka) e la sua migliore amica a quattro zampe Lassie. I due sono uniti da una profonda amicizia, non si separano mai e trascorrono le giornate, felici e spensierati, in piccolo villaggio nel sud della Germania. Un giorno il padre di Florian rimane senza lavoro e tutta la famiglia è costretta a trasferisci in un’abitazione più piccola dove non c’è spazio per Lassie. Quando Florian apprende la notizia è distrutto e malinconico perché dovrà separarsi dalla sua adorata Lassie. Il cane verrà affidato al Conte Graf von Sprengel (Matthias Habich), in partenza per il Mare del Nord insieme alla sua vivace nipotina Priscilla (Bella Bading). In casa del Conte, Lessie subirà angherie da parte del custode Hinz (Christoph Letkowski), che la porteranno a fuggire e mettersi alla ricerca del suo amato padroncino, in un incredibile viaggio attraverso la Germania. Riuscirà il coraggioso collie a superare mille pericoli e ritrovare il suo migliore amico Florian?

Lassie torna a casa: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lassie torna a casa, ma qual è il cast del film? Si tratta di una pellicola tedesca del 2020 con protagonisti Nico Marischka, Bella Bading, Sebastian Bezzel, Matthias Habich, Anna Maria Mühe, Christoph Letkowski, Justus von Dohnányi, Johann Von Bülow e Jana Pallaske. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Nico Marischka: Florian Maurer

Bella Bading: Priscilla von Sprengel

Sebastian Bezzel: Andreas Maurer

Matthias Habich: Graf von Sprengel

Anna Maria Mühe: Sandra Maurer

Christoph Letkowski: Hinz

Justus von Dohnányi: Gerhardt

Johann Von Bülow: Sebastian von Sprengel

Jana Pallaske: Franka

Curiosità

Ecco alcune curiosità relative al film: Lassie è una femmina della razza ‘Collie a Pelo Lungo’. Il nome “Lassie” significa “ragazza” nel dialetto scozzese. Lassie è il cane più famoso della storia del cinema e della letteratura a cui hanno anche dedicato una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Il mito di Lassie, protagonista di molti libri, film e serie TV, iniziò con un racconto che lo scrittore Eric Knight pubblicò sul “Saturday Evening Post” il 17 dicembre 1938. La MGM acquistò poi i diritti del libro e nel 1943 uscì l’omonimo film “Torna a casa Lassie!”. A Lassie furono dedicati altri sei lungometraggi dello Studio e poi film tv e serie tv. L’ultimo film per il cinema è stato Lassie (2005).

Lassie torna a casa: trailer

Di seguito il trailer in italiano del film in onda stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Lassie torna a casa in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 settembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.