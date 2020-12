L’amore non va in vacanza: trama, cast e streaming del film su Rete 4

L’amore non va in vacanza è il film di Rete 4 in onda questa sera, martedì 15 dicembre 2020, dalle 21.20. Si tratta di una commedia del 2016 diretta da Nancy Meyers con Cameron Diaz, Kate Winslet e Jude Law nei panni dei protagonisti. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming L’amore non va in vacanza? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Iris Simpkins vive a Londra e si occupa di una rubrica sul matrimonio in una rivista. Segretamente ama il suo collega Jasper Bloom, che però non ricambia i suoi sentimenti. Durante il periodo natalizio, scopre che Jasper sta per posare un’altra collega, e la notizia scombussola la sua vita in modo permanente. Intanto a Los Angeles, Amanda Woods, che per lavoro monta trailer per il cinema, ha appena lasciato il suo fidanzato Ethen perché l’ha tradita. Un giorno, secondo la trama di L’amore non va in vacanza, trova online un sito in cui le persone possono inserire la loro casa per scambiarla con altre case per un periodo di vacanze. Quindi impulsivamente decide di farlo anche lei, e scambierà la sua villa con il cottage di Iris nel Surrey. Arrivata lì Amanda incontra il fratello di Iris, Graham e scatta il colpo di fulmine. Allo stesso tempo Iris, adesso a Los Angeles, incontra il vicino di casa di Amanda, un novantenne e autore di sceneggiature, che la aiuterà a recuperare la sua autostima, poi incontrerà anche Miles, è anche qui scatterà la scintilla.

L’amore non va in vacanza: cast completo

Il film in onda questa sera, 15 dicembre 2020, su Rete 4 vanta un cast d’eccezione con tra i protagonisti Cameron Diaz, Kate Winslet e Jude Law. Vediamo l’elenco completo degli attori e i personaggi interpretati:

Cameron Diaz: Amanda Woods

Kate Winslet: Iris Simpkins

Jude Law: Graham Simpkins

Jack Black: Miles Dumont

Eli Wallach: Arthur Abbott

Edward Burns: Ethan Ebbers

Rufus Sewell: Jasper Bloom

Miffy Englefield: Sophie Simpkins

Emma Pritchard: Olivia Simpkins

Sarah Parish: Hannah

Shannyn Sossamon: Maggie

Lydia Blanco Garza: Marta

Hope Riley: Sarah Smith-Alcott

Kenneth Danziger: caporedattore

Bill Macy: Ernie

Shelley Berman: Norman

Kathryn Hahn: Bristol

John Krasinski: Ben

Streaming e tv

Dove vedere L’amore non va in vacanza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 15 dicembre 2020 – intorno alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

