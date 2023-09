L’amore è eterno finché dura: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 2 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda L’amore è eterno finché dura, film del 2004 diretto da Carlo Verdone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gilberto Mercuri, stimato ottico cinquantenne sposato da vent’anni con la psicologa Tiziana e padre di Marta, partecipa, un po’ per gioco un po’ per noia, a uno speed date per trovare l’anima gemella. L’indomani i carabinieri convocano Gilberto in caserma in quanto, durante lo speed date, aveva conosciuto la giovane e affascinante Stella: la compagna di camera, infatti, ne ha appena denunciato la scomparsa. Gilberto, viene accompagnato in caserma da una preoccupata Tiziana a questo punto la verità viene inevitabilmente a galla (tra l’altro nel modulo di partecipazione allo speed date Gilberto aveva dichiarato d’essere vedovo): Tiziana ordina al marito di fare le valigie e andarsene. Alla ricerca d’una nuova sistemazione, Gilberto viene quindi ospitato da Andrea, socio nel loro negozio di ottica, nell’appartamento che egli condivide con la fidanzata Carlotta. Nel periodo di separazione dalla moglie, Gilberto scopre che Tiziana ha da tempo una relazione extraconiugale con Guido, chirurgo e suo maestro di tennis, e decide pertanto di abbandonare qualsiasi intenzione di salvaguardare il proprio matrimonio. Grazie anche all’aiuto di Andrea e Carlotta, Gilberto comincia a frequentare altre donne e a cercare un nuovo appartamento, ma presto si rende conto che quello che cerca è molto più vicino di quanto possa sembrare. Trova infatti finalmente l’amore in Carlotta, la fidanzata del suo migliore amico.

L’amore è eterno finché dura: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’amore è eterno finché dura, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Carlo Verdone: Gilberto Mercuri

Laura Morante: Tiziana Lombardi

Stefania Rocca: Carlotta

Rodolfo Corsato: Andrea

Gabriella Pession: Stella

Elisabetta Rocchetti: Carolina

Orsetta De Rossi: Graziella

Lucia Ceracchi: Marta Mercuri

Antonio Catania: Guido

Vanni Corbellini: Professor D’Errico

Raffaella Lebboroni: Prof.ssa Pistoiesi

Claudio Ammendola: Paolo, fidanzato di Marta

Anna Paola Brancia d’Apricena: “N.7” Speed Date

Marco Canuto: carabiniere

Luca Capuano: “N.21” Speed Date

Rossella Carella: “N.6” Speed Date

Agostino Casaretto: “N.19” Speed Date

Guglielmo Cascioli: direttore Speed Date

Simona Corigliano: “N.9” Speed Date

Sonia De Meo: Diana

Massimiliano Delgado: maresciallo dei Carabinieri

Nicola Di Foggia: assistente commerciale

Mauro Marchese: capitano dei Carabinieri

Liliana Mele: “N.8” Speed Date

Marika Morra: Ottavia

Corrado Solari: l’uomo che infastidisce Tiziana in Questura

Claudia Ruggeri: “N.1” Speed Date

Alfredo Camporesi: partecipante Speed Date in Questura

Streaming e tv

Dove vedere L’amore è eterno finché dura in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 2 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.