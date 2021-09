L’amore criminale: trama, cast e streaming del film su Rete 4

L’amore criminale è il film in onda questa sera, domenica 5 settembre 2021, alle ore 21.25 su Rete 4. Si tratta di un thriller del 2017 diretto da Denise Di Novi, con protagoniste Katherine Heigl e Rosario Dawson. Ma qual è la trama, il cast, e dove vedere in streaming il film L’amore criminale? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di una famiglia apparentemente felice. Non tutti i matrimoni, però sono destinati a durare e quello di Tessa (Katherine Heigl) e David (Geoff Stults) arriva al capolinea, nonostante abbiano una figlia, Lily, che vorrebbe vederli insieme. L’uomo si ricostruisce una vita insieme alla nuova compagna Julia (Rosario Dawson), con la quale convive e di cui è perdutamente innamorato. Tessa, però, non riesce ad accettare il divorzio e comincia a manifestare degli atteggiamenti poco carini nei confronti della sua rivale. Ad aggravare la sua gelosia è il rapporto che la donna comincia a instaurare con la figlia, quasi come se la vedesse prendere il suo posto in quella che una volta era la sua vita. Giorno dopo giorno Tessa diventa morbosa e ossessionata da Julia fino a tentare un disperato riavvicinamento nei confronti di David, chiedendo di perdonarla per l’unico errore che ha commesso nel loro matrimonio: un tradimento.

Visto fallire anche questo passo, la donna cerca di incastrare Julia, facendo credere all’ex marito che lo tradisce. L’uomo non ci casca ma si innesca tra i due una serie di paranoie che portano Julia a dubitare della solidità della loro relazione. Tessa, però, non può più aspettare: deve riprendersi a tutti i costi la sua famiglia. Questo la porterà a compiere un gesto di pura follia…

L’amore criminale: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Si tratta di una pellicola del 2017 con protagonisti Katherine Heigl, Rosario Dawson, Geoff Stults, Whitney Cummings, Cheryl Ladd, Robert Wisdom, Bill Leaman, Mitch Silpa e Simon Kassianides. Una curiosità: Rosario Dawson ha chiesto una controfigura per la sua scena di nudo. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Katherine Heigl: Tessa Connover

Rosario Dawson: Julia Banks

Geoff Stults: David Connover

Isabella Rice: Lily Connover

Cheryl Ladd: Helen

Simon Kassianides: Michael Vargas

Whitney Cummings: Ali

Robert Wisdom: Detective Pope

Streaming e tv

Dove vedere il film L’amore criminale in tv? L’appuntamento è per stasera, domenica 5 settembre 2021 alle 21.25, su Rete 4, al canale 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La pellicola è disponibile anche in HD, al canale 504. Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono vedere la commedia italiana al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché il film è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset. Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.

