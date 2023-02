L’amore bugiardo – Gone Girl: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 11 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda L’amore bugiardo – Gone Girl, film del 2014 diretto da David Fincher. La pellicola, con protagonisti Ben Affleck e Rosamund Pike, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto nel 2012 da Gillian Flynn, che cura anche la sceneggiatura del film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rientrando a casa il giorno del quinto anniversario del suo matrimonio, Nick Dunne scopre che sua moglie Amy è scomparsa. La sua sparizione riceve forte attenzione da parte della stampa, essendo Amy la musa ispiratrice della popolare serie di libri per bambini Amazing Amy, creata dai suoi genitori, due famosi psicologi newyorkesi.

Conosciutisi a Brooklyn quando entrambi lavoravano nel campo dell’editoria, dopo il matrimonio Nick e Amy si erano trasferiti a North Carthage, in Missouri, città natale di Nick, per stare vicini a sua madre malata. In questo contesto entrambi avevano perso il lavoro: Amy era divenuta casalinga, mentre Nick, da aspirante scrittore, era divenuto docente di giornalismo al college, nonché proprietario di un bar assieme a sua sorella gemella Margot.

La detective Rhonda Boney fa un sopralluogo nella loro casa e trova segni di colluttazione celati in modo grossolano. La polizia conduce un’analisi forense e scopre i resti di macchie di sangue lavate, che portano alla conclusione che Amy sia stata assassinata. Nascono sospetti che Nick sia responsabile, ed il suo comportamento schivo viene interpretato dai “media” come quello di un sociopatico.

Alcuni flashback che provengono dal racconto che la stessa Amy fa attraverso un suo diario rivelano che a seguito del loro trasferimento in Missouri, il matrimonio tra lei e Nick era naufragato: Nick era diventato pigro, distante, disinteressato e infedele.

L’amore bugiardo – Gone girl: il cast del film

Abbiamo visto la trama di L’amore bugiardo – Gone girl, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Affleck: Nicholas “Nick” Dunne

Rosamund Pike: Amy Elliott-Dunne

Neil Patrick Harris: Desi Collings

Tyler Perry: Tanner Bolt

Carrie Coon: Margot Dunne

Kim Dickens: Detective Rhonda Boney

Patrick Fugit: Detective Jim Gilpin

Emily Ratajkowski: Andie Fitzgerald

Missi Pyle: Ellen Abbott

Lisa Banes: Marybeth Elliott

David Clennon: Rand Elliott

Casey Wilson: Noelle Hawthorne

Sela Ward: Sharon Schieber

Boyd Holbrook: Jeff

Lola Kirke: Greta

Scoot McNairy: Tommy O’Hara

Lee Norris: Agente di polizia

Streaming e tv

Dove vedere L’amore bugiardo – Gone Girl in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.