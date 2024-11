A che ora inizia L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: l’orario della serie su Rai 1, quando finisce, quanto dura, durata

A che ora inizia L’amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta? La serie va in onda in prima visione su Rai 1 in cinque serate a partire da lunedì 11 novembre 2024 alle ore 21.30, subito dopo Affari tuoi. In tutto sono previsti dieci episodi, divisi in cinque prime serate, con due episodi a serata. Si tratta della stagione finale della fortunata serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Appuntamento dunque ogni lunedì dall’11 novembre 2024 alle ore 21.30. L’ultima puntata va in onda il 9 dicembre 2024.

Trama

Le due protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua nuova vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra l’altro allo scontro con i potenti fratelli Solara). Attraverso le prove che la vita pone loro davanti, scopriranno in se stesse e nell’altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d’amicizia. Intanto, la storia d’Italia e del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le due donne e la loro amicizia si dovranno confrontare.