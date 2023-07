L’amica geniale 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in replica su Rai 3, 22 luglio

Questa sera, sabato 22 luglio 2023, su Rai 3 in replica dalle 21.30 va in onda la terza puntata de L’amica geniale 2, la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Appuntamento ogni sabato sera per tutta l’estate, con a seguire le repliche anche della terza stagione. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni (trama e cast)

Nel primo episodio della seconda puntata de L’amica geniale – Storia del nuovo cognome, intitolato Il tradimento, vedremo Pinuccia in balia dei suoi sentimenti, tremendamente confusa e combattuta dalla complicità riscontrata con il giovane Bruno. Ma, con una gravidanza ormai inoltrata, Pinuccia vuole soltanto ricongiungersi a suo marito Rino e sperare che si riaccenda il sentimento, lontana dalle tentazioni sull’isola. Lila, invece, sceglie di abbandonarsi completamente a nuove sensazioni in compagnia di Nino Sarratore, dimenticandosi del suo matrimonio, di Stefano e anche di Elena. Andata via Pinuccia, Bruno notando la complicità tra Lila e Nino allora decide di lanciarsi su Elena, ma il suo corteggiamento non va a buon fine, perché Elena è totalmente presa da Nino e si lascia corrodere dalla gelosia di vederlo insieme a Lila.

Nel secondo episodio, intitolato La rabbia, dopo l’estate a Ischia e gli amori passeggeri vissuti al mare si torna alla realtà, al rione. Elena sa che dopo quell’estate tutto è cambiato. Lei e Lila non si sono più riviste da allora, quella vacanza ha segnato ancora una volta la loro amicizia. Quando poi Elena scopre che Lila ha lasciato la salumeria per andare a lavorare nel negozio di scarpe in centro, decide di andarla a salutare, ma è qui che la becca in compagnia di Nino e quella verità torna a bruciare: il loro non è stato un flirt estivo, ma una storia segreta che continua ancora. Elena è così sconvolta da apprendere questa piega degli eventi da voler scappare via, lontana da lei, dal rione, dalla delusione, da Nino. Per fortuna in suo aiuto arriva la scuola: dopo tanti sacrifici e tanto tempo trascorso con il naso sui libri, passato l’esame di maturità, Elena ottiene una borsa di studio per frequentare l’università di Pisa.

L’amica geniale 2: quante puntate

Quante puntate sono previste per L’amica geniale 2? Rai 3 ripropone in replica gli episodi delle tre stagioni già andate in onda, a cominciare dal primo episodio della prima stagione. Appuntamento per tutta l’estate in prima serata su Rai 3. Ogni stagione è composta da otto episodi e verranno trasmessi due episodi a serata, a partire dalle 21.30. Quindi quattro puntate a stagione. Vediamo la programmazione della seconda stagione de L’amica geniale.