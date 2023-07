L’amica geniale 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in replica su Rai 3, 8 luglio

Questa sera, sabato 8 luglio 2023, su Rai 3 in replica dalle 21.30 va in onda la prima puntata de L’amica geniale 2, la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Appuntamento ogni sabato sera per tutta l’estate, con a seguire le repliche anche della terza stagione. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni (trama e cast)

Il primo episodio de L’Amica geniale 2, intitolato Il nuovo cognome, vede riprendere le sventure delle nostre protagoniste da dove l’avevamo lasciate. Lila è partita per Amalfi con il marito per godersi la luna di miele, mentre Elena è costretta a sopportare le scenate di gelosia di Antonio, che poco sopporta l’intesa che c’è tra lei e Nino Sarratore.

Antonio stupido non è, ha capito che tra i due c’è del tenero, ma Elena nega e lo tranquillizza. Quando poi la ragazza scopre che Lila è tornata prima dal suo viaggio di nozze, insospettita decide di andarla a trovare e scopre che l’amica è stata vittima di violenza.

Partiti verso Amalfi, Lila gli ha gettato contro il suo odio per il tradimento con i fratelli Solara ma Stefano, adirato, le ha dato uno schiaffo intimandole di non parlargli mai più in quel modo. Arrivati ad Amalfi, la situazione non è affatto migliorata, anzi. Stefano, conscio del fatto che adesso Lila è sua moglie, ha preteso da lei anche attenzioni sessuali. Inutile il rifiuto della ragazza. La violenza fisica di Stefano, dopo i primi attimi di smarrimento, la fanno diventare ancora più cattiva e corrosa dal rancore.

Ed Elena glielo legge in faccia. Lila sembra tornare sulla cattiva strada, intenzionata a farla pagare a tutti: tutti tranne che ad Elena. Lila la invita a studiare a casa sua, per trascorrere del tempo insieme e per sentirsi meno sola. Nel frattempo, a scuola Elena rincontra Nino Sarratore ed è tormentata dal suo fascino.

Nel secondo episodio de L’amica geniale 2, intitolato Il corpo, la situazione degenera su tutti i fronti. Elena scopre che Antonio è stato chiamato per il militare e così chiede aiuto a Lila, sapendo che Stefano invece ha potuto declinare la richiesta. Le ragazze scoprono che Carracci si è rintanato tra le sottane dei fratelli Solara e, presa dalla rabbia e dalla voglia di vendicarsi, Lila convince Elena ad andare al bar di Michele e Marcello per avanzare la stessa richiesta.

Peccato che Lila abbia un altro piano in mente: vestita di tutto punto, la signora Carracci avanza sotto gli occhi ammaliati dei presenti, parla con disinvoltura ai fratelli Solara e, non solo ottiene quello che l’ha spinta a uscire di casa, ma scopre anche delle novità. Elena, nel frattempo, viene promossa a scuola, vorrebbe avvicinarsi a Nino – essendo ormai single, perché Antonio non ha apprezzato l’aiuto dei Solara e l’ha quindi lasciata – ma sa che lui è fidanzato e donnaiolo come il padre probabilmente. Trascorre del tempo, arriva l’estate ed Elena torna a fare la baby sitter ai figli della signora dell’edicola. In spiaggia, poi, ritrova Lila che la informa della novità: è incinta.

L’amica geniale 2: quante puntate

Quante puntate sono previste per L’amica geniale 2? Rai 3 ripropone in replica gli episodi delle tre stagioni già andate in onda, a cominciare dal primo episodio della prima stagione. Appuntamento per tutta l’estate in prima serata su Rai 3. Ogni stagione è composta da otto episodi e verranno trasmessi due episodi a serata, a partire dalle 21.30. Quindi quattro puntate a stagione. Vediamo la programmazione della seconda stagione de L’amica geniale.