L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 31 ottobre

Questa sera, giovedì 31 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’Altra Italia, programma di approfondimento su attualità, politica e costume condotto da Antonino Monteleone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ogni giovedì grazie a reportage esclusivi, ospiti in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, il programma offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’Italia e dal mondo. Il talk fornirà un’analisi dettagliata e diversificata della società italiana, offrendo ai decisori politici spunti concreti per l’azione e presentando al pubblico una prospettiva originale sugli eventi più rilevanti della settimana. Si discuteranno temi come il dibattito parlamentare, l’attualità politica con i suoi protagonisti, gli eventi globali che influenzano l’agenda internazionale e gli scenari economici che impattano sugli affari interni del paese.

Streaming e tv

Dove vedere L’Altra Italia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 31 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.