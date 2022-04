L’agenzia dei bugiardi: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 13 aprile 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda L’agenzia dei bugiardi, film del 2019 diretto da Volfango De Biasi. Il film è un remake del film francese Alibi.com diretto da Philippe Lacheau. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Fred gestisce un’agenzia, la S.O.S. Alibi, il cui scopo è pianificare e organizzare finti alibi per nascondere i tradimenti dei suoi clienti. Le cose si complicano quando conosce Clio. Cerca di ucciderle il cane Fred ben due volte e nonostante questo decidono di vedersi ma solo per 31 giorni, regola che hanno entrambi per non innamorarsi. Al ventinovesimo giorno si rendono conto di non volersi lasciare e vanno a pranzo dai genitori. E qui Fred scopre che Clio è la figlia di Alberto, uno dei suoi clienti più affezionati. Per una sfortunata coincidenza Alberto e la sua amante, Cinzia, si ritrovano in vacanza nello stesso albergo della moglie Irene e di Clio, quindi Fred e i suoi collaboratori dovranno mettere su un’intricata messinscena per salvarsi.

L’agenzia dei bugiardi: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’agenzia dei bugiardi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giampaolo Morelli: Fred

Alessandra Mastronardi: Clio

Massimo Ghini: Alberto

Paolo Ruffini: Paolo

Carla Signoris: Irene

Herbert Ballerina: Diego

Paolo Calabresi: Maurizio

Diana Del Bufalo: Cinzia

Antonello Fassari: Monsignor Carbonelli

Raiz: capo dei nomadi

Francesco Marioni: primo cliente

Piero Pelù: se stesso

Giulio Golia: se stesso

Nicolas Vaporidis: automobilista

Debora Boccuni: mamma Fred

Stefano Calò: bagnino

Streaming e tv

Dove vedere L’agenzia dei bugiardi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 13 aprile 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.