Ladies in Black: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 5 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ladies in Black, film australiano del 2018 diretto da Bruce Beresford e tratto dall’omonimo romanzo di Madeleine St John. Il film è stato distribuito nei cinema il 20 settembre 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sydney, Natale 1959. Lisa viene assunta come nuova assistente nel grande magazzino Goode’s. Qui fa amicizia con Fay, inizialmente diffidente nei confronti degli immigrati, Patty, che cerca maggiore attenzione da parte del marito, e Magda, immigrata dalla Slovenia che la presenta agli altri suoi amici europei. Grazie a loro aprirà gli occhi su alcuni aspetti della vita.

Ladies in Black: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ladies in Black, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori e attrici con i rispettivi ruoli:

Julia Ormond: Magda

Angourie Rice: Lisa

Rachael Taylor: Fay

Alison McGirr: Patty

Ryan Corr: Rudi

Vincent Pérez: Stefan

Susie Porter: Mrs. Miles

Shane Jacobson: Mr. Miles

Noni Hazlehurst: Miss Cartwright

Nicholas Hammond: Mr. Ryder

Luke Pegler: Frank

Celia Massingham: Myra

Geneviève Lemon: Mrs. Wentworth

Danny Adcock: Dottore

Deborah Kennedy: Madre di Myra

Eliza Logan: Mrs. Crown

Xanthe Paige: Dawn

Amy Usherwood: Joy

Jesse Hyde: Michael

Kevin MacIsaac: Bill

Edmund Lembke-Hogan: Brian

Lara Mulcahy: Landlady

Christian Bischoff: Direttore del teatro

Lisa Toyer: Coreografa

Kate Miller-Heidke: Cantante del nightclub

Trent Baines: Greg

Laurence Coy: Jim

Alan Dukes: Night Editor

Josh Marks: Ray

Yvonne Rae: Mrs. Cartwright anziana

Streaming e tv

Dove vedere Ladies in Black in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.