L’Acchiappatalenti: le anticipazioni (come funziona) e il cast della finale

Questa sera, sabato 8 giugno 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata (finale) de L’Acchiappatalenti, il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: come funziona

Cinque “acchiappatalenti” metteranno alla prova le loro capacità di talent scout, cercando di acchiappare il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche. Per farlo avranno a disposizione un martelletto simile a quello dei battitori d’asta, ma dovranno sbrigarsi perché per scegliere avranno a disposizione poco tempo, ovvero una veloce clip di presentazione e i primi 15 secondi dell’esibizione del talento. Una sorta di audizione al buio, per dirla alla The Voice.

I talenti che si esibiranno saranno di varia natura: cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti e di vario genere. Si tratta di artisti o aspiranti tali, italiani e internazionali; alcuni girano le tv di tutto il mondo coi loro numeri, altri sono alla ricerca di uno spazio nel mondo dello spettacolo. Qualunque sia il valore e la natura del talento “acchiappato”, fondamentali saranno l’arringa per promuoverlo e convincere così il pubblico (che potrà votare via social) e i giudici, che daranno un voto da 0 a 10 alla sua scelta, quindi alla sua capacità di individuare e promuovere il talento individuato e anche alla sua affinità artistica.

Superato questo primo step, la gara proseguirà con la seconda manche, definita dalla Carlucci “divertentissima”. Dopo la classifica provvisoria della giuria, ad ognuno dei cinque “acchiappatalenti” verrà proposto un cambio al buio con un altro talento; starà a lui/lei scegliere se confermare la propria scelta o proseguire la gara con un nuovo compagno d’avventura. Chi vincerà la puntata, sulla base dei voti della giuria e del pubblico, porterà il suo talento in finale e dovrà esibirsi con lui nell’ultima puntata.

L’Acchiappatalenti: il cast e la giuria

Abbiamo visto come funziona L’Acchiappatalenti, ma qual è il cast del programma? Come detto all’interno dello show sono presenti cinque acchiappatalenti. Si tratta di Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara. Inizialmente al posto della showgirl argentina era prevista la presenza di Nino Frassica che però ha dovuto lasciare anticipatamente lo show a causa di un grave lutto: la morte del fratello. Il programma prevede poi la presenza di una giuria che è composta dalla presidente Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Streaming e tv