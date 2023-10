La voce che hai dentro: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata, 6 ottobre

Questa sera, venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata de La voce che hai dentro, serie televisiva italiana creata da Massimo Ranieri con Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, questi ultimi due hanno anche firmato la sceneggiatura con Iole Masucci e Laura Sabatino. Alla regia Eros Puglielli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Maria e Michele divorziano davanti al giudice ma nessuno dei due sembra felice. La Parthenope cerca ancora un talent che sostituisca Regina per il contest mentre Giulio contatta Russo per convincerlo a fare una ultima offerta per l’acquisto della casa discografica di Michele. Letizia sembra voler dare un’altra occasione a suo marito cercando con lui una nuova intesa. Sulla notte dell’omicidio di Mimmo, invece, Antonio e Anna scoprono nuovi elementi e Raffaele ricorda un nuovo dettaglio che sembra fondamentale.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata de La voce che hai dentro, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Ranieri: Michele Ferrara

Maria Pia Calzone: Maria

Michele Rosiello: Raffaele Ferrara

Erasmo Genzini: Antonio Ferrara

Giulia D’Aloia: Anna Ferrara

La Niña: Regina

Gianfranco Gallo: Gaetano Russo

Ruben Rigillo: Giulio

Nando Paone: Luigi

Dario Eros Tacconelli:

Roberto Olivieri: Vincenzo

Lucianna De Falco: Vittoria

Chiara Stella Sorrentino: Laura

Sara Cardinaletti: Letizia

Tommaso Sacco: tecnico suono

Vincent Papa:

Alessia Pellegrino: Perla

Ciro Capano: Domenico

Biagio Musella: Rosario

Fabrizio Nevola: giornalista

Loris De Luna: Ivan

Streaming e tv

Dove vedere La voce che hai dentro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.