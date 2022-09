Perché La Vita in Diretta oggi non va in onda: il motivo del cambio di programma su Rai 1

Perché oggi, lunedì 26 settembre 2022, su Rai 1 non va in onda La Vita in Diretta? Il programma non verrà trasmesso a causa dello sciopero Rai indetto per oggi. A causa dell’agitazione sindacale sono saltati su Rai 1 anche lo Speciale Tg1 previsto nel primo pomeriggio e il Tg1 Economia. Al loro posto la Rai ha mandato e manderà in onda Il Paradiso delle Signore in replica, alle 16,05 il nuovo episodio e dalle 17 alle 20 due puntate di Reazione a catena. Di seguito il palinsesto di Rai 1 per il pomeriggio di oggi, 26 settembre 2022:

Ore 14,05 Il paradiso delle signore (replica)

Ore 16,05 Il paradiso delle signore nuovo episodio

Ore 16,55 TG1

Ore 17,05 Reazione a catena

Ore 18,45 Reazione a catena

Ore 20 TG1

I motivi dello sciopero

Perché i dipendenti Rai fanno sciopero? Il Sindacato nazionale autonomo produzione tv (Snap) ha indetto lo sciopero dei lavoratori Rai di Roma per l’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022. Le motivazioni, come si legge nella comunicazione del sindacato, sono il decadimento della qualità del lavoro nel Centro di Produzione Rai della Capitale, il clima di tensione vissuto dal dipendente durante lo svolgimento delle attività lavorative, il fallimento della formazione professionale dei nuovi assunto, il mancato riconoscimento del merito e della crescita professionale, lo stravolgimento dei modelli produttivi e delle figure professionali, la negazione dei diritti del lavoratore e le reiterata violazione degli istituti contrattuali.

Quando torna

Ma quando torna La Vita in diretta? Le puntate, se non ci saranno ulteriori cambiamenti, torneranno in onda regolarmente già domani, martedì 27 settembre 2022. Abbiamo visto perché La Vita in Diretta non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre, o sul 501 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il programma è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.