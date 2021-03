La vita facile: trama, cast, trailer e streaming del film

La vita facile è il film in onda questa sera – martedì 2 marzo 2021 – in prima visione su Sky Cinema Uno dalle 21.15. Diretto da Lucio Pellegrini è il racconto di un’amicizia, di due storie d’amore e di almeno quattro tradimenti. Il film, uscito nel 2011, vede nel cast attori di primo piano come Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Vittoria Puccini. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming La vita facile? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Perché “la vita facile” è la più difficile da vivere? Non lo sa Mario Tirelli (Pierfrancesco Favino), chirurgo di fama, ricco e arrivato, che decide all’improvviso di partire per l’Africa ad aiutare il suo amico di sempre, Luca Manzi (Stefano Accorsi). Non lo sa Luca Manzi, che in Africa è arrivato da anni per tirar su un ospedale, e che si è lasciato dietro tutto e anche qualcosa che non ha capito. Soprattutto non lo sa Ginevra (Vittoria Puccini), la donna che hanno conosciuto insieme ma, fatalmente, è diventata moglie di Mario. Tre amici, tre visioni opposte del mondo, tre vite facili che si sono terribilmente complicate. L’amore non è quello che sembra, il buono non è quello che sembra, il cattivo non sembra quello che è. Cosa succederà quando si guarderanno ancora una volta negli occhi tutti assieme? Chi avrà il coraggio di tirare fuori la verità? Di seguito il trailer.

La vita facile: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La vita facile, ma qual è il cast completo del film? Tanti attori amati dal pubblico, su tutti Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Camilla Filippi, Angelo Orlando, Eliana Miglio, Souleymane Sow, Max Tardioli, Ivano Marescotti. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Pierfrancesco Favino: Mario

Stefano Accorsi: Luca

Camilla Filippi: Elsa

Ivano Marescotti: Sergio

Vittoria Puccini: Ginevra

Angelo Orlando: Salvatore

Djibril Kébé: Thomas

Souleymane Sow: Jerry

Max Tardioli: Ippocrate

Streaming e tv

Dove vedere La vita facile in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 marzo – alle ore 21,20 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, l’orchestra e i direttori del Festival Goal: testo e significato della canzone di Avincola a Sanremo 2021 nuove proposte Scopriti: testo e significato della canzone di Folcast a Sanremo 2021 nuove proposte