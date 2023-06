La vita è una cosa meravigliosa: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, 24 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 va in onda La vita è una cosa meravigliosa, film del 2010 diretto da Carlo Vanzina, con protagonisti Gigi Proietti, Enrico Brignano, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e molti altri. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Cesare è un poliziotto che si occupa di intercettazioni e lavora spiando le vite degli altri, ed è fidanzato con Dorina, una giovane donna rumena. Antonio è il presidente di un importante gruppo bancario, è sposato con Federica, una casalinga che si atteggia a nobildonna, e ha una figlia di nome Vanessa. Claudio, amico di Antonio, è un chirurgo che lavora nella clinica del prof. Terenzi, sposato con Elena e con un figlio di nome Luca. Laura è una giovane massaggiatrice precaria che viene a casa di Antonio a fare i massaggi a Federica. Marco, amico di Cesare, è un elettricista innamorato di Vanessa. Queste storie iniziano tutte male, ma…

La vita è una cosa meravigliosa: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La vita è una cosa meravigliosa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gigi Proietti: Claudio

Vincenzo Salemme: Antonio

Nancy Brilli: Elena

Maurizio Mattioli: Prof. Vittorio Manetti

Enrico Brignano: Cesare

Luisa Ranieri: Laura

Emanuele Bosi: Marco

Gennaro Cannavacciuolo: Mago Venanzio

Virginie Marsan: Vanessa

Orsetta De Rossi: Federica

Elisa Di Donna: Alessia, fidanzata di Marco

Sebastiano Lo Monaco: Prof. Terenzi

Carlo Fabiano: Luca, figlio di Claudio

Sidy Diop: Dada

Julija Majarčuk: Dorina

Anis Gharbi: Mustafa

Rodolfo Laganà: Gigi

Armando De Razza: Dott. Pignoli

Vincenzo Crocitti: Augusto, padre di Marco

Stefano Antonucci: Giovanni, il segretario del Credito Romano

Antonio Fulfaro: poliziotto addetto alle intercettazioni

Streaming e tv

Dove vedere La vita è una cosa meravigliosa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 24 giugno 2023 – alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.