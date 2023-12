La vita è meravigliosa: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, 25 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La vita è meravigliosa (It’s a Wonderful Life), film del 1946 diretto da Frank Capra. Tratto dal racconto The Greatest Gift, scritto nel 1939 da Philip Van Doren Stern, è considerato uno dei film più ispiratori, popolari e amati del cinema americano, la cui visione è divenuta tradizionale durante il periodo natalizio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alla vigilia di Natale del 1945, George Bailey si trova a un bivio della propria esistenza: la sua piccola società è sull’orlo del fallimento, e intravede come unica soluzione il suicidio. Mentre medita di compiere il tragico gesto, un gran numero di voci invocano Dio di aiutarlo. Le preghiere giungono in Paradiso, dove San Giuseppe consiglia a Dio di accoglierle mandando da George un angelo custode. Ad essere di turno è Clarence Oddbody, “Angelo di Seconda Classe”, al quale racconta la storia di George prima di mandarlo sulla Terra.

George Bailey è un uomo onesto che fin dalla gioventù brama una vita fatta di avventure e viaggi esotici. Nato a Bedford Falls, una piccola cittadina della provincia americana, ha vissuto la sua esistenza all’insegna di una profonda moralità, compiendo tanti piccoli gesti di generosità e sacrifici personali, che hanno avuto un enorme effetto negli anni sulla famiglia, gli amici e l’intera comunità. Nel 1919 si butta nell’acqua gelata di un laghetto, salvando così dall’annegamento il fratellino Harry, ma perdendo l’udito all’orecchio sinistro; qualche mese dopo salva dalla prigione il signor Gower, farmacista per cui fa il garzone, il quale per sbaglio aveva messo del veleno nella medicina per un bambino malato, poiché sconvolto dopo aver appena appreso della morte del proprio figlio. Anche quando è adulto, George rinuncia alle proprie aspirazioni personali per gestire con lo zio paterno Billy la modesta cooperativa di risparmio fondata dal padre Peter, la Bailey Costruzioni e Mutui. Quando il padre muore, infatti, rinuncia al viaggio attorno al mondo che programmava da una vita e usa i soldi risparmiati per mandare Harry all’università. Una volta laureato, Harry si prepara a dirigere l’azienda in modo da permettere a George di andare a sua volta all’università, ma quando quest’ultimo scopre che il fratello, tornando a Bedford Falls, rinuncerebbe ad un importante incarico offertogli dal suocero, decide di rinunciare definitivamente agli studi in modo che Harry non perda un’occasione così importante. Nel 1929 George si sposa con l’amata Mary ma, proprio quando la coppia è sul punto di partire per la luna di miele, avviene il crollo della borsa e quindi i due novelli sposi usano il loro denaro, risparmiato per il viaggio di nozze, per rimborsare i soci della cooperativa, evitandone il fallimento.

La vita è meravigliosa: il cast

Abbiamo visto la trama de La vita è meravigliosa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

James Stewart: George Bailey

Donna Reed: Mary Hatch

Lionel Barrymore: Henry F. Potter

Thomas Mitchell: William Bailey

Henry Travers: Clarence Odbody

Beulah Bondi: signora Bailey

Frank Faylen: Ernie Bishop

Ward Bond: agente Bert

Gloria Grahame: Violet Bick

H.B. Warner: Emil Gower

Todd Karns: Harry Bailey

Karolyn Grimes as Zuzu Bailey

Samuel S. Hinds: Peter Bailey

Mary Treen: Tilly

Frank Albertson: Sam Wainwright

Virginia Patton: Ruth Dakin

Adriana Caselotti: Cantante

Streaming e tv

Dove vedere La vita è meravigliosa in diretta tv e live streaming? Il film va in onda su Rai 3. È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.