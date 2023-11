La verità inventata – A Thousand Lines: il film in onda su Rai 3. Trama, storia vera e cast

Questa sera, 6 novembre 2023, su Rai 3 in prima visione va in onda il film La verità inventata – A Thousand Lines, film tedesco di Michael Bully Herbig, anticipata da un approfondimento di Federica Sciarelli sul tema delle “fake news” con Davide Desario (giornalista e scrittore italiano, direttore dell’agenzia di stampa Adnkronos) e Piero Iezzi (Ceo e cofounder di Swascan, esperto di cyber security). Una questione di grande attualità che riguarda una manipolazione dell’informazione che con il tempo, grazie anche all’uso dei social media e delle nuove tecnologie, è diventata sempre più sofisticata tanto da mettere seriamente a rischio il diritto fondamentale a una corretta informazione. La Sciarelli, che ha dedicato anche un libro alle truffe tecnologiche in rete, con i suoi ospiti discuterà di argomenti importanti come la verifica delle fonti, la capacità di distinguere il vero dal falso, la confusione che a volte si genera con la disinformazione in una materia tanto delicata come la divulgazione medica. Vediamo insieme la trama e il cast di La verità inventata.

Trama: storia vera

Il film in onda su Rai 3 è un racconto appassionante basato su una storia vera: il caso del giornalista Claas Relotius della rivista tedesca “Der Spiegel” che, all’apice della sua brillante carriera, viene smascherato dal collega freelance Juan Romero. I suoi scoop e le sue inchieste erano basati su fake news e manipolazioni della realtà. Nel film, tratto dall’omonimo libro di Juan Moreno, la rivista “Chronik” di Amburgo incarica il suo reporter di punta, Lars Bogenius, di realizzare un’inchiesta sui migranti messicani che vogliono attraversare il confine USA. Quando Bogenius invia per e-mail alla redazione il reportage dagli Stati Uniti, Juan Romero, un suo collega freelance, si rende conto che non esiste nessuna prova materiale del reportage. Juan scopre un potenziale scandalo e informa i responsabili del giornale che, invece di sostenerlo, decidono di stare dalla parte di Bogenius: la posta in gioco è troppo alta. Ma Juan decide di proseguire nella sua indagine per salvare la propria reputazione e la credibilità dell’intera categoria professionale dei giornalisti.

Non è stata una decisione facile per “Der Spiegel”, il 19 dicembre 2018, rendere pubblica una notizia che lo riguardava: una delle sue firme più note, vincitore di numerosi premi giornalistici, aveva palesemente manipolato o completamente inventato gran parte dei suoi reportage e delle sue interviste. Probabilmente questo è stato il più grande scandalo mediatico in Germania dal 1983, quando la celebre rivista “Stern” pubblicò i falsi diari di Hitler.

La verità inventata: il cast del film

La verità inventata – A Thousand Lines è un film diretto da Michael Bully Herbig, con Elyas M’Barek, Jonas Nay, Marie Burchard, Michael Ostrowski, Michael Maertens, Jörg Hartmann. Il film è tratto dall’omonimo libro di Juan Moreno e ispirato al caso di Claas Relotius, giornalista della rivista tedesca Der Spiegel, che nel 2018 fu ritenuta colpevole di aver manipolato con materiale falsificato, un’inchiesta giornalistica.