La tv fa 70: il cast (ospiti) dello show su Rai 1

Qual è il cast (ospiti) de La tv fa 70, lo show di Rai 1 condotto da Massimo Giletti in onda stasera, 28 febbraio 2024? Saranno tantissimi gli artisti e i personaggi che prenderanno parte alla serata per festeggiare la Televisione, specchio fedele del nostro Paese ma anche motore di cambiamento culturale e sociale.

Nello specifico vedremo: Amadeus, Carlo Conti, Antonella Clerici, Fiorello, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Giancarlo Magalli, Maria De Filippi, Noemi, Giorgia, Francesco Gabbani, Serena Rossi, Marisa Laurito, Claudia Gerini, Angelina Mango, Piero Chiambretti, Francesca Fagnani, Nina Soldano, Andy Luotto, Gaia, Vito Molinari, Colapesce e Di Martino. Prevista poi la presenza di due dei padri costituenti della Televisione italiana: Pippo Baudo e Renzo Arbore.

Non corso dello show mancherà un omaggio al talk show, uno dei generi televisivi più longevi e più energici, molto frequentati dalla tv contemporanea, e al suo inventore Maurizio Costanzo. Così Bruno Vespa ed Enrico Mentana, Iva Zanicchi e Simona Ventura si confronteranno sulla Televisione, quella che è stata, tra censure, scontri e conquiste, e quella che sarà, tra le mille sfide che la attendono nel prossimo futuro.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast (ospiti) de La tv fa 70, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 28 febbraio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.