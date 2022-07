La terrazza sul lago: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, venerdì 8 luglio 2022, va in onda La terrazza sul lago su Sky Cinema 1. Si tratta di un film thriller drammatico uscito nel 2008 e diretto da Neil LaBute. Il cast è di tutto rispetto poiché sceglie come protagonista Samuel L. Jackson ben noto ai fan Marvel. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

Partiamo dalla trama di La terrazza sul lago. Il film racconta di una giovane coppia che si trasferisce nella casa dei propri sogni. Peccato che non abbiano messo in conto il vicinato. Alla porta accanto abita un poliziotto afroamericano razzista che non approva la loro unione. L’uomo è tormentato da un’esperienza personale del passato, un incidente tragico durante il quale ha perso sua moglie e per la cui scomparsa accusa l’arroganza dei “bianchi”. Per questo il poliziotto si comporta in modo piuttosto violento e provocatorio con i suoi vicini, vorrebbe indurli a lasciare il quartiere, ma la coppia non vuole saperne di dargliela vinta per cui reagisce.

La terrazza sul lago: il cast del film

Chi fa parte del cast del film La terrazza sul lago? Il poliziotto arrogante ha le fattezze di Samuel L. Jackson, mentre la coppia protagonista composta da Chris e Lisa Mattson è interpretata da Patrick Wilson e Kerry Washington. Di seguito vediamo tutti i personaggi e gli attori del cast:

Samuel L. Jackson: Abel Turner

Patrick Wilson: Chris Mattson

Kerry Washington: Lisa Mattson

Ron Glass: Harold Perreau

Keith Loneker: Clarence Darlington

Jay Hernandez: Javier Villareal

Justin Chambers: Donnie Eaton

Regine Nehy: Celia Turner

Jaishon Fisher: Marcus Turner

Robert Pine: capitano Wentworth

Streaming e TV

Dove vedere La terrazza sul lago in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.