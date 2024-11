Chi è La Talpa? Le indiscrezioni sul reality di Canale 5

Chi è La Talpa? I tanti fan del programma di Canale 5 se lo stanno chiedendo dalla prima puntata. I nomi si rincorrono, ma tra i tanti nelle ultime ore ne è spuntato uno nuovo con un dettaglio che, secondo molti, lascerebbe pochi dubbi.

Sui social sono emerse diverse teorie su chi potrebbe essere La Talpa. E se fino a pochi giorni fa si pensava potesse trattarsi di Marina La Rosa, la più gettonata dai fan del programma anche sui social per via del logo che per alcuni rappresenterebbe la rosa dei venti. Ma ora lo scenario pare cambiato. Un utente su Twitter ha postato uno scatto che riprende la figura per intero di Elisa Di Francisca, ripresa dal fotografo Pier Marco Tacca. Il fan del programma ha fatto notare il tatuaggio che ha sul piede. A guardarlo con attenzione effettivamente è molto simile al logo della trasmissione… E’ quindi Elisa Di Francisca La Talpa? Staremo a vedere.

Cast

Ma qual è il cast de La Talpa 2024? In tutto si sfidano dieci concorrenti, pronti a darsi battaglia per scoprire chi è l’infiltrato. Ecco tutti i nomi: Andrea Preti, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca, e infine la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, che parteciperà come un unico concorrente.

Come funziona

Abbiamo visto chi è La Talpa (secondo i social) e il cast del programma, ma come funziona il gioco? Durante il reality i concorrenti dovranno misurarsi in una serie di sfide che mette in palio un premio in denaro destinato ad arricchire il montepremi finale. A tentare di sabotare le prove, senza farsi svelare, ci sarà la Talpa, ovvero un insider selezionato inizialmente dalla produzione che tramerà alle spalle di tutti gli altri. Al termine di ogni puntata, i partecipanti saranno chiamati a compilare un test sulla possibile identità della Talpa, facendo riferimento agli atteggiamenti osservati durante le sfide e alla relazione con i compagni di viaggio. La persona che si allontanerà maggiormente dalla reale identità della Talpa verrà eliminato.

Oltre alle prove da superare, nel programma non mancherà la dimensione del reality, in quanto i concorrenti vivranno in una dimora storica affacciata sul lago di Monterosi, in provincia di Viterbo. Qui, tra confronti e discussioni, come quelli già mostrati in esclusiva, impareranno a conoscersi e potranno ottenere elementi preziosi per scoprire la vera identità della Talpa.