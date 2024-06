La strana signora della porta accanto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 22 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La strana signora della porta accanto, film del 2021 diretto da Gordon Yang con Julia Borsellino, Mark Taylor e Deborah Grover. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La giovane coppia formata da Sarah e Kyle si trasferisce nella casa accanto a quella di Helen, anziana carismatica e volitiva. I nuovi arrivati, purtroppo, non possono sapere che Helen è una psicopatica profondamente disturbata che non si fermerà davanti a nulla pur di diventare la madre surrogata di Sarah e la nonna del bambino che quest’ultima porta in grembo.

La strana signora della porta accanto: il cast

Abbiamo visto la trama de La strana signora della porta accanto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori: Julia Borsellino, Mark Taylor, Deborah Grover, Marium Carvell, Michelle Chiu, Cait Alexander, Deanna Jarvis, Ash Catherwood.

Streaming e tv

Dove vedere La strana signora della porta accanto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 22 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.