La strada di casa 2, le anticipazioni della sesta e ultima puntata di martedì 29 ottobre su Rai 1

Siamo giunti al gran finale: martedì 29 ottobre 2019 La strada di casa 2, la fiction di Rai 1 con Alessio Boni, Sergio Rubini, Lucrezia Lante Della Rovere ed Eugenio Franceschini, arriverà alla sua sesta e ultima puntata e come era prevedibile sono tanti i fan alla ricerca delle anticipazioni. L’attesa per la puntata finale della serie tv è alle stelle: come si concluderanno le vicende che hanno per protagonista il personaggio di Fausto Morra?

La seconda stagione de La strada di casa 2 ha garantito a Rai 1 un discreto successo in termini di ascolti tv: ogni martedì, infatti, la fiction è stata seguita da una media di almeno 4 milioni di telespettatori. Ottimi numeri per La strada di casa 2, al punto che si sta pensando anche a una terza stagione, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale.

Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione della fiction

Ma cosa succederà nell’ultima puntata de La strada di casa 2? Ecco le anticipazioni.

Cosa succede nell’ultima puntata di martedì 29 ottobre

I protagonisti del film sono sempre più vicini a scoprire la verità riguardo a Lorenzo, Irene e non solo. Anche tutto quello che riguarda Valerio sta per essere chiarito, come anche i problemi che hanno riguardato la cascina della famiglia Morra.

Chi sarà il responsabile dell’assassinio di Mauro? Nell’ultima puntata, dopo tanti colpi di scena, Fausto scoprirà la sua identità. E sarà una delle persone più insospettabili dell’intera storia. Per l’intera stagione, infatti, le sospettate numero uno sono state Milena, Viola e Gloria: la responsabile sarà davvero una di loro?

Non bisogna sottovalutare anche il fatto che Gloria, alle prese con una malattia che le cancella la memoria, viene manipolata dalle due sorelle, che finora hanno sempre dato l’impressione di nascondere un segreto.

Tuttavia, sarà un’altra incredibile scoperta a sconvolgere Fausto nel profondo. Emergerà infatti una verità indicibile che lo porterà a rivalutare tutta la sua vita, in ogni aspetto. Riuscirà la famiglia Morra a ritrovare davvero la sua strada di casa?

Il cast completo della fiction

Potrebbero interessarti Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 22 ottobre 2019 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 22 ottobre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 22 ottobre su Rai 3

La sesta e ultima puntata de La strada di casa 2, quella di cui avete appena letto le prime anticipazioni, va in onda martedì 29 ottobre alle 21,25 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming la fiction