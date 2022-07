La strada del silenzio: il cast della fiction

Chi fa parte del cast de La strada del silenzio, la nuova fiction greca che parte in prima serata su Canale 5 da mercoledì 13 luglio 2022? Si tratta di una storia ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin e racconta di un gruppo di bambini scomparsi mentre erano a bordo di un autobus. La polizia, pur indagando, arriva ad un’unica conclusione: si tratta di rapimento di gruppo. E poco dopo arriva la conferma perché i rapitori si fanno avanti contattando un giovane giornalista e la zia di due bambini chiedendo un riscatto altissimo. I bambini, del resto, sono tutti di buona famiglia. La comunità locale è devastata dall’evento e non sa cosa fare per riportare a casa i bambini scomparsi. Ma chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast

Sono diversi gli attori che compongono il cast della serie thriller greca. Per la prima volta la storia arriva anche sui piccoli schermi italiani ma il cast è internazionale, motivo per cui i nomi potranno non risultare famigliari ai più. Ecco attori e personaggi che compongono il cast de La strada del silenzio:

Penelope Tsilika: Thalia Karouzou

Dimitris Lalos: Nasos Economidis

Antōnīs Kafetzopoulos: Spyros Karouzos

Christos Loulis: Vassilis / Iasonas Totsis

Vicky Papadopoulou: Manto Karouzou

Marissa Triantaphyllidou Ioulia Xenou

Giannos Perlegkas: Nikitas Gekas

Anthi Efstratiadou: Athena Karouzou

Myrto Alikaki Violeta Fotopoulou

Christina Cheila – Fameli: Elpida Giannari

Nikolas Papagiannis: Michalis Topalis

La strada del silenzio streaming e TV

Dove vedere La strada del silenzio in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da martedì 12 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.