La strada del silenzio, le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, mercoledì 13 luglio 2022, parte una nuova fiction su Canale 5. Si intitola La strada del silenzio ed è un thriller greco composto da 13 puntate che approda in prima TV in casa Mediaset. La trama si ispira alla favola del Pifferaio di Hamelin e racconta di un episodio che sconvolge fortemente la comunità locale: nove bambini sono scomparsi e nessuno riesce a spiegarsi che cosa è successo. Di seguito vediamo le anticipazioni della prima puntata, in onda mercoledì 13 luglio su Canale 5.

Anticipazioni prima puntata

La prima puntata de La strada del silenzio è composta da tre episodi. Il primo si intitola Senza traccia e parte dalle origini. In una tranquilla cittadina greca, scompaiono nove bambini a bordo di un autobus. Sono tutti bambini di famiglie benestanti come ad esempio il figlio del sindaco. La polizia, dopo aver avviato le indagini, arriva alla conclusione che i bambini non sono semplicemente scomparsi, ma sono stati rapiti e dovranno attendere una richiesta di riscatto. A riceverla è una giovane giornalista, Thalea nonché sorella di Athena, alla quale è scomparsa la figlia. Thalea è tornata a Vathi proprio il giorno della tragedia. La seconda puntata, Il pifferaio magico, vede la giornalista tornare a casa per raccontare della richiesta dei rapitori. La polizia si chiede perché abbiano scelto proprio lei, anche se la ragazza è la zia dei due bambini scomparsi. In ogni caso i rapitori hanno chiesto una cifra salata e i genitori non nascondono la preoccupazione. Il terzo ed ultimo episodio della giornata, Ancora vivi, vede Thalea dialogare con quello che sembra essere il capo dell’organizzazione. La ragazza vuole trattare la liberazione dei bambini, ma c’è qualcosa che non la convince di quelle conversazioni.

La strada del silenzio streaming e TV

Dove vedere La strada del silenzio in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da martedì 12 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.