La Storia: il cast (attori) completo della serie tv su Rai 1

Qual è il cast (attori) de La Storia, la serie tv in quattro puntate basata sul romanzo di Elsa Morante in onda il lunedì sera su Rai 1? Tra gli attori principali figurano: Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e Valerio Mastandrea. Alla regia: Francesca Archibugi. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jasmine Trinca: Ida Ramundo

Valerio Mastandrea: Remo

Elio Germano: Giuseppe Cucchiarelli

Asia Argento: Santina

Lorenzo Zurzolo: Carlo Vivaldi / Davide Segre

Francesco Zenga: Antonio “Nino” Mancuso

Christian Liberti: Giuseppe piccolo

Mattia Basciani: Giuseppe

Lukas Zumbrock: Günther

Giselda Volodi: Vilma

Vincenzo Nemolato: Domenico

Vincenzo Antonucci: Salvatore

Carmen Pommella: Sora Mercedes

Flora Gigliosetto: Carulì

Anna De Stefano: Rosa

Rosaria Langellotto: Serafina

Arcangelo Iannace: Giuseppe Primo

Antonella Attili: Filomena Marrocco

Ludovica Francesconi: Annita

Josafat Vagni: Nello

Anna Ferruzzo: signora Di Segni

Enzo Casertano: Tommaso Marrocco

Location

Abbiamo visto il cast (attori) de La Storia, ma dove è stata girata (location) la serie? La riprese dalla serie tv sono avvenute nel 2022 principalmente a Roma e a Tivoli, ma anche a Napoli ed Anagni. In particolare, per la scena del bombardamento di San Lorenzo che si vede nel secondo episodio, la produzione ha preso un lotto di terra vicino Roma ed ha ricostruito il quartiere.

Dove vedere La Storia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.