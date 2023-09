La stoccata vincente: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming del film su Rai 1

Stasera, domenica 24 settembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La stoccata vincente, la vera storia del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo – interpretato da Alessio Vassallo – con Flavio Insinna nei panni del padre, Piero. Il film TV – liberamente ispirato al libro “La stoccata vincente” di Paolo Pizzo e Maurizio Nicita, diretto da Nicola Campiotti e scritto da Marco Videtta con la collaborazione di Alessandro Tonda e Nicola Campiotti e la consulenza dello stesso Paolo Pizzo e di Maurizio Nicita – racconta una storia esemplare di sport e riscatto, tenacia e determinazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Paolo Pizzo, due volte campione del mondo nella specialità della spada (nel 2011 e nel 2017), ha dovuto affrontare da bambino la sfida più importante della sua vita: combattere contro un tumore al cervello. Una battaglia vinta grazie anche all’appoggio e all’amore incondizionato del padre, vero coach di vita oltre che suo primo maestro di scherma. Attraverso flashback legati alla sua infanzia, il film ripercorre la storia sportiva e umana dell’impetuoso, esuberante e cocciuto Paolo Pizzo, fino alla consacrazione come Campione del Mondo, il 12 ottobre 2011, nella sua Catania. Una vittoria conquistata dopo aver attraversato dolori, delusioni, sconfitte, rivalità, rinascite e rivincite. Il progetto vuole sottolineare la forza e l’importanza sociale dello sport, avvalendosi di uno sfondo d’eccellenza, una Sicilia narrata in modo valoriale, attraverso la storia della famiglia Pizzo, una famiglia di sportivi legati al proprio territorio.

La stoccata vincente: il cast

Abbiamo visto la trama de La stoccata vincente, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessio Vassallo: Paolo Pizzo

Flavio Insinna: Piero Pizzo

Elena Funari: Lavinia Bonessio

Chiara Cavaliere: Marina Pizzo

Mario Ermito: Guglielmo Visentin

Samuele Carrino: Paolo Pizzo bambino

Carlotta Ventimiglia: Marina Pizzo bambina

Svetlana Kevral: Ludmila (moglie di Oleg)

Egle Doria: Patrizia Pizzo

Maciej Robakiewicz: Oleg Pouzanov

Particolare cura e attenzione è stata data anche agli elementi tecnici e sportivi, con il coinvolgimento di maestri di scherma, atleti e ufficiali di gara professionisti, partendo dallo stesso Paolo Pizzo che ha fornito il proprio contributo attivo per le riprese relative alle scene di scherma e alla preparazione degli attori protagonisti, oltre alla partecipazione dell’ex schermidore Stefano Pantano, che nel film ripercorre la sua stessa telecronaca della finale del 2011.

Location

Ma dove è stato girato (location) La stoccata vincente? Il film è stato girato in diverse location italiane: Catania, Aci Castello, Acitrezza e soprattutto l’Etna, con i suoi Crateri Silvestri a 2.000 metri. Tra le altre location, anche Roma, Genzano di Roma, Guidonia Montecelio e le sponde del Lago di Bracciano, tra Vigna di Valle e Anguillara Sabazia.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La stoccata vincente su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo un film andrà in onda una sola ed unica “puntata”. La messa in onda è prevista per oggi, domenica 24 settembre 2023, dalle ore 21,30.

Streaming e tv

Dove vedere La stoccata vincente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 24 settembre 2023 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.