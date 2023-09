La stoccata vincente: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La stoccata vincente? Si tratta di un film per la tv, in onda su Rai 1 in prima visione domenica 24 settembre 2023, alle ore 21.25. Non è dunque una fiction, ma un film in onda in un’unica serata. Dunque andrà in onda una sola ed unica “puntata”. Il film – liberamente ispirato al libro “La stoccata vincente” di Paolo Pizzo e Maurizio Nicita, diretto da Nicola Campiotti e scritto da Marco Videtta con la collaborazione di Alessandro Tonda e Nicola Campiotti e la consulenza dello stesso Paolo Pizzo e di Maurizio Nicita – racconta una storia esemplare di sport e riscatto, tenacia e determinazione.

Durata

Quanto dura (durata) La stoccata vincente? Il film inizia alle 21.25 e finisce alle 23.30. Dunque circa due ore, pubblicità incluse.

Cast

Chi sono gli attori del cast di La stoccata vincente, che racconta la storia vera dell’atleta Paolo Pizzo? A interpretare il protagonista è Alessio Vassallo. Nel cast anche Flavio Insinna, Mario Ermito e Chiara Cavaliere. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alessio Vassallo: Paolo Pizzo

Flavio Insinna: Piero Pizzo

Elena Funari: Lavinia Bonessio

Chiara Cavaliere: Marina Pizzo

Mario Ermito: Guglielmo Visentin

Samuele Carrino: Paolo Pizzo bambino

Carlotta Ventimiglia: Marina Pizzo bambina

Svetlana Kevral: Ludmila (moglie di Oleg)

Egle Doria: Patrizia Pizzo

Maciej Robakiewicz: Oleg Pouzanov

Particolare cura e attenzione è stata data anche agli elementi tecnici e sportivi, con il coinvolgimento di maestri di scherma, atleti e ufficiali di gara professionisti, partendo dallo stesso Paolo Pizzo che ha fornito il proprio contributo attivo per le riprese relative alle scene di scherma e alla preparazione degli attori protagonisti, oltre alla partecipazione dell’ex schermidore Stefano Pantano, che nel film ripercorre la sua stessa telecronaca della finale del 2011.