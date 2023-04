La sposa (replica): le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata, 30 aprile

Stasera, domenica 30 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la terza e ultima puntata de La sposa, miniserie televisiva italiana del 2022 diretta da Giacomo Campiotti, co-prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. Il soggetto è di Valia Santella, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. Protagonista Serena Rossi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama e anticipazioni

Nel quinto episodio, in onda oggi – 30 aprile 2023 – assistiamo all’inaspettata morte di Vittorio (Maurizio Donadoni). Quest’ultimo, pentito di aver raggirato la famiglia della moglie di Italo (Giorgio Marchesi), prima di morire decide di rendere al fratello di Giorgia i terreni che gli aveva sottratto al posto di altri, apparentemente incolti e paludosi.

Tale gesto però, seppur generoso, consuma le finanze della tenuta, causando la chiusura della filanda. Italo è in crisi, mentre Maria (Serena Rossi) rimane ottimista. Più tardi Antonio (Mario Sgueglia), che nel frattempo si è trasferito al Nord con Giuseppe, viene a conoscenza dei loro problemi economici, e per questo si offre di aiutarli comprando i nuovi terreni e proponendo a Italo di lavorare per lui.

In realtà Antonio, oltre a nascondere informazioni preziose su quei terreni, punta ad ottenere anche qualcos’altro. Intanto al casale la raccolta del grano rallenta e la trebbiatura è messa a dura prova. Anche questa volta, però, Maria ha un’idea: creare uno spazio ricreativo dove far giocare i figli delle donne che potrebbero in questo modo dedicarsi alla trebbiatura. Dopo aver offerto loro il lavoro, finalmente tutto è pronto per iniziare i lavori. Peccato che, durante quella notte, un violento incendio travolge tutto quanto, anche il piccolo Paolino (Antonio Nicolai).

Nel sesto e ultimo episodio (il secondo della terza puntata) de La sposa, secondo le anticipazioni, l’incendio scoppiato nella tenuta riesce a sconvolgere la vita di tutti i protagonisti. Prima di tutti quella di Maria, che si rifiuta adesso di accettare qualsiasi aiuto, almeno fino a quando riconosce che da sola non può farcela, e che deve essere ricoverata.

Dopo una lunga degenza, la donna viene a conoscenza di terribili situazioni che coinvolgono Paolino e suo fratello Giuseppe (Matteo Valentini). Aprendo finalmente gli occhi su come stanno davvero le cose, Maria si rende conto anche della natura di Antonio. Non le rimane quindi che lottare per fare giustizia, riprendendo in mano la propria vita.

Cast

Abbiamo visto la trama de La sposa, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi: Maria

Giorgio Marchesi: Italo

Maurizio Donadoni: Vittorio Bassi

Matteo Valentini: Giuseppe

Antonio Nicolai: Paolino

Mario Sgueglia: Antonio

Streaming e tv

Dove vedere La sposa in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.