La sposa (replica): trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da domenica 16 aprile 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica La sposa, miniserie televisiva italiana del 2022 diretta da Giacomo Campiotti, co-prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. Il soggetto è di Valia Santella, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. Protagonista Serena Rossi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anni ’60. Maria è una giovane calabrese che, per salvare la propria famiglia dall’indigenza, accetta di sposarsi per procura con Italo, nipote del ricco e rude agricoltore vicentino Vittorio Bassi. Lasciate famiglia e terra d’origine, Maria dovrà fare i conti con il duro lavoro in campagna e una realtà totalmente ostile, dovuta al suo essere meridionale e donna. Inoltre dovrà vedersela con il rifiuto del marito che non vuole saperne di lei, poiché ancora sconvolto dalla scomparsa della prima moglie, Giorgia, fatto di cui è ritenuto responsabile dai compaesani. Unico raggio di luce il rapporto con un bambino, Paolino, figlio di Italo e Giorgia, traumatizzato dalla misteriosa scomparsa della madre. In questo contesto, la determinazione, l’intelligenza e il grande cuore di Maria riusciranno – pur tra mille difficoltà – a portare un cambiamento nelle vite di chi la circonda, rendendola artefice di una profonda trasformazione familiare e di un vero e proprio riscatto sociale. A turbare ulteriormente la già complessa situazione di Maria, arriverà il suo ex fidanzato Antonio, tornato in Italia dal Belgio e diventato nel frattempo un rampante imprenditore edile. Sullo sfondo, le infiammate lotte sociali di fine anni Sessanta: da un lato, gli scioperi di braccianti e operai e le rivendicazioni sindacali per condizioni di lavoro più eque; dall’altro, lo stridente contrasto tra le dinamiche anacronistiche del mondo contadino e quelle, controverse, dell’Italia più industrializzata.

La Sposa: il cast

Abbiamo visto la trama de La sposa, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi: Maria

Giorgio Marchesi: Italo

Maurizio Donadoni: Vittorio Bassi

Matteo Valentini: Giuseppe

Antonio Nicolai: Paolino

Mario Sgueglia: Antonio

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La sposa, in replica su Rai 1? La mini-serie è composta da tre puntate da due episodi ciascuna (totale 6 episodi). La messa in onda è prevista da domenica 16 aprile 2023 a domenica 30 aprile 2023. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: domenica 16 aprile 2023

Seconda puntata: domenica 23 aprile 2023

Terza puntata: domenica 30 aprile 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La sposa su Rai 1? La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva di ogni singola serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pubblicità incluse).

Location

Dove è stata girata (location) La sposa? Le riprese sono cominciate nel maggio 2021 a Roma, dove sono stati ricostruiti alcuni interni. Dal 7 giugno sono proseguite in Puglia (a Vieste, Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo e Peschici), mentre nel mese successivo sono state effettuate in Piemonte (ad Alessandria, Crescentino, Fontanetto Po e Carignano).

Streaming e diretta tv

Dove vedere La sposa in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.