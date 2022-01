La sposa: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv

Quante puntate sono previste per La sposa, la mini-serie tv con protagonista Serena Rossi in onda su Rai 1? La mini-serie è composta da tre puntate da due episodi ciascuna (totale 6 episodi). La messa in onda è prevista sulla tv di Stato da domenica 16 gennaio 2022 a domenica 30 gennaio 2022. Sempre in prima serata (ore 21,25). Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: domenica 16 gennaio 2022

Seconda puntata: domenica 23 gennaio 2022

Terza puntata: domenica 30 gennaio 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La sposa su Rai 1? La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva di ogni singola serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pubblicità incluse). Ma di cosa parla la serie tv? Maria è una giovane calabrese che, per salvare la propria famiglia dall’indigenza, accetta di sposarsi per procura con Italo, nipote del ricco e rude agricoltore vicentino Vittorio Bassi. Lasciate famiglia e terra d’origine, Maria dovrà fare i conti con il duro lavoro in campagna e una realtà totalmente ostile, dovuta al suo essere meridionale e donna. Inoltre dovrà vedersela con il rifiuto del marito che non vuole saperne di lei, poiché ancora sconvolto dalla scomparsa della prima moglie, Giorgia, fatto di cui è ritenuto responsabile dai compaesani.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La sposa, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.