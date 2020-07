La spia russa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 12 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La spia russa (Despite the Falling Snow), film del 2016 scritto e diretto da Shamim Sarif, trasposizione del romanzo omonimo Despite the Falling Snow pubblicato nel 2004 dallo stesso Sarif. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante la guerra fredda, la giovane Katya si ritrova sola, avendo perso entrambi i genitori durante le “purghe” staliniste. Katya finge di aderire convintamente al comunismo, quando in realtà disprezza il regime e anzi lavora come spia per gli americani. Grazie al suo amico Misha, spia a sua volta, riesce a conoscere e sposare Sasha, giovane ai vertici del Cremlino. Con il tempo i due si innamorano realmente, e decidono di fuggire in America. Poco prima della partenza, però, Katya scompare misteriosamente e Sasha è costretto a partire da solo. A distanza di trent’anni, l’uomo decide di tornare nell’ex patria per chiarire cosa era accaduto alla sua amata…

La spia russa: il cast

Abbiamo visto la trama de La spia russa, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rebecca Ferguson: Katya Grinkova / Lauren Grinkova

Sam Reid: Alexander “Sasha” Ivanov (da giovane)

Charles Dance: Alexander “Sasha” Ivanov (da anziano)

Oliver Jackson-Cohen: Mikhail “Misha” Ardonov (da giovane)

Anthony Head: Mikhail “Misha” Ardonov (da anziano)

Antje Traue: Marina Rinskaya

Thure Lindhardt: Dmitri Rinsky

Miloš Timotijević: Primo uomo

Streaming e tv

Dove vedere La spia russa in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

