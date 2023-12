La sirenetta: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film d’animazione

Questa sera, lunedì 26 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La sirenetta (The Little Mermaid), film d’animazione del 1989 diretto da Ron Clements e John Musker, prodotto da Walt Disney Feature Animation e basato sull’omonima fiaba di Hans Christian Andersen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ariel è una principessa sirena curiosa del mondo umano e insoddisfatta della sua vita nel regno sottomarino di Atlantica. Con il suo migliore amico, il pesciolino Flounder, Ariel raccoglie oggetti umani per poi portarli al gabbiano Scuttle, che offre ai due una conoscenza inesatta degli usi e costumi umani. Per questo motivo il padre di Ariel, il Re Tritone e il suo consigliere il granchio Sebastian si lamentano, perché il contatto tra mondo umano e mondo marino è proibito a qualunque costo. Nel frattempo, Ursula, la strega del mare (acerrima nemica di Tritone), tiene d’occhio la sirena a distanza, meditando un piano per poter prendere il controllo di Atlantica, da cui era stata esiliata.

Una notte, Ariel, Flounder e Sebastian viaggiano fino alla superficie del mare per vedere una nave piena di umani che festeggiano il compleanno del principe Eric, di cui Ariel si innamora a prima vista. All’improvviso però, sopraggiunge una tempesta e Ariel salva Eric dall’annegamento, trasportandolo fin alla spiaggia; Ariel canta per lui, ma per evitare di essere scoperta, se ne va non appena egli riprende conoscenza. Affascinato dal ricordo della sua voce, Eric giura di trovare solo colei che lo ha salvato e ha cantato per lui, mentre Ariel spera di trovare un modo per unirsi a lui e al suo mondo. Notando un cambiamento nel comportamento di Ariel, Tritone interroga Sebastian e viene a sapere del suo amore per Eric. Furibondo, Tritone raggiunge Ariel nella sua grotta e dopo averla sgridata distrugge col suo tridente gli oggetti umani che lei e Flounder avevano collezionato. Appena Tritone se ne va, Ariel scoppia a piangere; in quel momento, arrivano Flotsam e Jetsam, due murene al servizio di Ursula, che suggeriscono ad Ariel di far visita alla loro padrona affermando che lei potrebbe aiutarla.

La sirenetta: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama de La sirenetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Simona Patitucci: Ariel

Vittorio De Angelis: Principe Eric

Sonia Scotti: Ursula

Ronny Grant: Sebastian

Katia Folco: Flounder

Pino Locchi: Re Tritone

Marco Mete: Scuttle, Herald

Manlio Guardabassi: Grimsby

Sandro Sardone: Flotsam & Jetsam

Ida Sansone: Carlotta

Vittorio Amandola: Louis

Streaming e tv

Dove vedere La sirenetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.