La scuola più bella del mondo: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Questa sera, domenica 17 luglio 2022, va in onda su Rete 4 La scuola più bella del mondo. La commedia, uscita nel 2014, è diretta da Luca Miniero e il cast è guidato da Christian De Sica. Di seguito vediamo la trama e il cast.

Trama

Si parte dalla trama de La scuola più bella del mondo. La storia è ambientata in una scuola media di Acerra, in provincia di Napoli. Il preside in difficoltà allora chiede aiuto al Presidente della Repubblica spedendogli una lettera. In un’altra scuola media, ma tra i colli senesi, invece sta celebrando il suo successo e il preside in questo caso sceglie di invitare alcuni studenti africani da Accra. Purtroppo il bidello sbaglia a spedire la lettera e arriva ad Acerra. Qui tutti credono che in realtà quella sia la risposta del Presidente della Repubblica. Così i docenti organizzano una gita.

La scuola più bella del mondo: il cast del film

Come già anticipato, il cast de La scuola più bella del mondo è guidato da Christian De Sica che interpreta il preside Filippo Brogi. Ma non è da solo in questa avventura cinematografica. Scopriamo quali attori e personaggi compongono il cast:

Christian De Sica: Preside Filippo Brogi

Rocco Papaleo: Prof. Gerardo Gergale

Angela Finocchiaro: Prof.ssa Wanda Pacini

Miriam Leone: Prof.ssa Margherita Rivolta

Lello Arena: Preside Arturo Moscariello

Massimo De Lorenzo: Ispettore

Roberto Farnesi: Preside Virgilio Neri

Ubaldo Pantani: Assessore Duccio Burroni

Nicola Rignanese: Augusto Soreda

Vincenzo Bocciarelli: Paolo Ghioni

Nadia Aldridge: Lady Coleridge

Giulia Mombelli: Signora Ghioni

Swami Caputo: Gaia

Streaming e TV

Dove vedere La scuola più bella del mondo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta domenica 17 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.