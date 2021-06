La scelta – The Choice: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 4 giugno 2021, alle ore 21,48 su Canale 5 va in onda La scelta – The Choice, film drammatico romantico statunitense del 2016 diretto da Ross Katz e scritto da Bryan Sipe, basato sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, uscito nel 2007, che tratta la storia di due vicini di casa, che si innamorano a prima vista. Il film vede la partecipazione di Benjamin Walker, Teresa Palmer e Maggie Grace. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Travis Shaw è un veterinario, residente nella città di Wilmington, CN, che si innamora a prima vista di Gabby Holland, che si è trasferita nella casa accanto. Gabby è una studentessa di medicina che ha una relazione con un suo collega, Ryan McCarthy. Con Ryan fuori dallo stato impegnato a supervisionare la nuova apertura dell’ospedale, Gabby e Travis trascorrono più tempo insieme, iniziando una relazione. Ryan ritorna, ed è ansioso di riprendere la sua relazione con Gabby. Incerta dei suoi sentimenti, Gabby dice a Travis che il loro, non era un rapporto necessariamente serio, quindi dice Sì alla proposta di matrimonio di Ryan. Monica rompe con Travis dicendogli che sa di lui e Gabby, e che dovrebbe lottare per lei perché loro due si amano davvero. Travis va all’ospedale, solo per scoprire che Gabby se n’è andata dopo aver rotto il fidanzamento con Ryan. Ryan lo prende a pugni per la loro tresca. Travis quindi va a casa della famiglia di Gabby per farle la proposta. Dopo averla convinta del suo amore, lei risponde di si. Si sposano e nel corso degli anni hanno due figli e formano una famiglia felice. Una sera, dopo una cena alla quale Travis è mancato a causa di un’emergenza lavorativa, Gabby sta tornando a casa ma viene coinvolta in un incidente con un’altra macchina. Sopravvive, ma ora è in un coma che sembra permanente…

La scelta – The Choice: il cast del film

Abbiamo visto la trama di La scelta – The Choice, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Benjamin Walker: Travis Shaw

Teresa Palmer: Gabby Holland

Maggie Grace: Stephanie Parker

Alexandra Daddario: Monica

Tom Welling: Dr. Ryan McCarthy

Tom Wilkinson: Dr. Shep

Noree Victoria: Liz

Brad James: Ben

Anna Enger: Megan

Wilbur Fitzgerald: Mr. Holland

Callan White: Mrs. Holland

Jesse C. Boyd: Matt

Dianne Sellers: Jackie

Brett Rice: Dr. McCarthy

Streaming e tv

