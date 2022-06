La scelta streaming e diretta tv: dove vedere il film

La scelta – The Choice è un film drammatico romantico tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. La pellicola, diretta da Ross Katz, è arrivata nelle sale cinematografiche nel 2016, mentre il romanzo è stato pubblicato nel 2007. Su Canale 5, invece, va in onda in prima serata martedì 14 giugno 2022. La trama racconta di due vicini di casa che si innamorano a prima vista, un vero e proprio colpo di fulmine ostacolato da ogni punto di vista. Gabby, la protagonista, è una studentessa di medicina che frequenta un suo collega, Ryan. Quando quest’ultimo parte per un sopralluogo di un ospedale in apertura in un’altra città, Gabby fa amicizia con il suo vicino di casa, Travis, un veterinario cordiale. I due trascorrono molto tempo insieme e finiscono per innamorarsi. Ma, al suo ritorno, Ryan avendo avvertito la distanza tra loro le propone di sposarlo. E Gabby, seppur indecisa, accetta troncando la storia con Travis. Ma dove vedere il film in diretta TV e live streaming?

In TV

Come già anticipato, il film va in onda in prima serata su Canale 5 martedì 14 giugno 2022 alle ore 21:21: Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

La scelta – The Choice live streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del film La scelta – The Choice potete accedere gratuitamente a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra.