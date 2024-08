La scelta di Anne – L’Événement: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 29 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La scelta di Anne – L’Événement, film del 2021 diretto da Audrey Diwan. Adattamento del romanzo autobiografico di Annie Ernaux L’evento (2000), ha vinto il Leone d’oro alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1963, Anne, studentessa brillante e di modesta estrazione sociale, si trova ad affrontare una gravidanza indesiderata. A rischio è anche il futuro che si è prefigurata, in un’epoca in cui, in Francia, l’aborto è illegale.

La scelta di Anne – L’Événement: il cast

Abbiamo visto la trama di La scelta di Anne – L’Événement, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anamaria Vartolomei: Anne Duchesne

Kacey Mottet Klein: Jean

Luàna Bajrami: Hélène

Louise Orry-Diquero: Brigitte

Louise Chevillotte: Olivia

Pio Marmaï: Professor Bornec

Sandrine Bonnaire: Gabrielle

Anna Mouglalis: Claire

Leonor Oberson: Sig.ra Rivière

Cyril Metzger: Gaspard

Éric Verdin: Jacques

Alice de Lencquesaing: Laetitia

Madeleine Baudot: Lise

Fabrizio Rongione: Dr. Ravinsky

Isabelle Mazin: Magda

Julien Frison: Maxime

Streaming e tv

Dove vedere La scelta di Anne – L’Événement in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 29 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.