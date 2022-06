La scelta: il cast del film

La scelta – The Choice è un film drammatico d’impronta romantica tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Mentre il libro è stato pubblicato nel 2007, il film diretto da Ross Katz è arrivato al cinema nel 2016, per cui in tempi grosso modo recenti. La storia raccontata è quella di Travis e Gabby, due vicini di casa che finiscono per innamorarsi velocemente l’uno dell’altra. Entrambi vivono in Nord Carolina. Travis è un veterinario, mentre Gabby studia medicina ed è fidanzata con Ryan, un suo collega che parte per supervisionare un ospedale di nuova apertura in un’altra città. In seguito a quella distanza, Gabby ha modo di trascorrere diverso tempo in compagnia di Travis e, complice la magia della spiaggia dove vivono, i due s’innamorano in fretta. Quando poi Ryan è di ritorno e chiede a Gabby di sposarlo, la ragazza seppur confusa accetta e mette fine alla tresca con Travis spiegandogli che non ha avuto importanza. Ma Travis lotterà per conquistarla o la lascerà scappare via come sabbia tra le dita? In attesa di scoprire cosa accadrà e come, vediamo chi fa parte del cast del film.

Il cast

Due sono i protagonisti de La scelta – The Choice. Gabby Holland è interpretata da Teresa Palmer, attrice che ha lavorato molto al cinema in film come L’apprendista stregone, Love and Honor, Verso la fine del mondo e 2:22 – Il destino è già scritto, mentre in TV ha recitato come protagonista in A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe. Al suo fianco nel cast de La scelta c’è Benjamin Walker che interpreta Travis Shaw. Di seguito vediamo chi fa parte del cast:

Benjamin Walker: Travis Shaw

Teresa Palmer: Gabby Holland

Maggie Grace: Stephanie Parker

Alexandra Daddario: Monica

Tom Welling: Dr. Ryan McCarthy

Tom Wilkinson: Dr. Shep

Noree Victoria: Liz

Brad James: Ben

Anna Enger: Megan

Wilbur Fitzgerald: Mr. Holland

Callan White: Mrs. Holland

Jesse C. Boyd: Matt

Dianne Sellers: Jackie

Brett Rice: Dr. McCarthy

La scelta streaming e TV

Dove vedere La scelta – The Choice in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda martedì 14 giugno 2022 in prima serata, alle ore 21:21, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Se invece vi interessa il live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, dove selezionare poi il canale di interesse tramite il menù a tendina.