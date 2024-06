La rosa della vendetta: la trama della serie su Canale 5. Di cosa parla

La rosa della vendetta è la nuova serie turca in onda su Canale 5 dal 7 giugno 2024 alle ore 21.30. Il titolo originale è “Gulcemal”. Nel cast troviamo attori amati come Murat Ünalmış, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Gülcemal, insieme alla sorella Gülendam, è stato abbandonato quando era ancora bambino dalla madre, fuggita con l’uomo che amava. Quest’ultimo verrà poi ucciso da Gulcemal, il quale avrà modo di cambiare per sempre la sua vita quando conoscerà Deva Nakkaşoğlu, interpretata dall’attrice e ballerina ventisettenne Melis Sezen. Ma vediamo insieme la trama completa.

Trama

La storia prende il via trent’anni prima dell’ambientazione principale, ai giorni nostri. La giovane Zafer è costretta a lasciare l’amato Mustafa per sposare un uomo per cui non prova niente, da cui ha due figli: Gulcemal e la sorella Gulendam. Ferita e con il cuore indurito, non riesce ad affezionarsi ai bambini, e quando Mustafa si rifà vivo decide di lasciare la famiglia per seguirlo. Il marito, dopo aver saputo che Zafer è incinta, non regge il dolore e si suicida. Gulcemal, accecato dall’ira, uccide il compagno della madre. In fin di vita, Mustafa lo maledice predicendogli che non troverà mai l’amore. Ritroviamo quindi Gulcemal adulto, segnato dal passato e diventato un uomo spietato. Ma qualcosa in lui cambia quando la sua strada incrocia quella della dolce Deva…

Quante puntate

Abbiamo visto la trama, ma quante puntate sono previste per La rosa della vendetta? La serie originale è composta da 13 puntate. Nella versione italiana ogni episodio sarà diviso circa in due appuntamenti, creando così una telenovela lunga più o meno 26 puntate.

Streaming e tv

Dove vedere La rosa della vendetta in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 ogni venerdì in prima serata alle ore 21.30 dal 7 giugno 2024. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.