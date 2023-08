La rivincita delle sfigate: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 30 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La rivincita delle sfigate (Booksmart), film del 2019 diretto da Olivia Wilde, al suo debutto da regista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Amy e Molly sono migliori amiche che hanno preferito dedicare gli anni del liceo esclusivamente allo studio e non al divertimento, in prospettiva di migliori opportunità future per il college e per la loro carriera, risultando così spesso antipatiche agli altri studenti. Mentre si trova in bagno, Molly sente dei compagni di classe parlar male di lei ed Amy, così si confronta con loro dicendo di aver preferito non infrangere regole e dedicarsi allo studio in quanto andrà a Yale, scoprendo però che anche i suoi compagni, che non hanno rinunciato ai divertimenti del liceo, andranno a college anche prestigiosi (Stanford, Harvard, Georgetown, …). Evidentemente turbata, Molly dice ad Amy che avrebbero dovuto divertirsi di più al liceo, convincendola a partecipare a una festa tenuta da Nick a casa della zia la sera prima della cerimonia del diploma.

Non frequentando altre persone, si rendono conto di non avere l’indirizzo della festa, così Molly telefona a Jared, un compagno di classe innamorato di lei, chiedendo un passaggio. Jared accetta, ma invece del party di Nick, le porta alla festa organizzata da lui su uno yacht, dove incontrano la sua fidanzata Gigi, sotto effetto di droghe. Essendo loro quattro gli unici partecipanti della festa, Amy suggerisce di andare a casa, avendo portato a termine il loro piano di partecipare a una festa prima del diploma, ma Molly è decisa a partecipare alla festa di Nick, così usa un “Malala”, un codice per fare incondizionatamente ciò che l’altra vuole, senza fare domande. Recuperando un indirizzo da un altro compagno di classe, le ragazze chiamano un Lyft e alla guida trovano il loro preside Jordan Brown. In realtà si scopre che l’indirizzo a cui vengono lasciate è quello di George, un loro compagno di classe che aveva organizzato una festa a tema delitto.

La rivincita delle sfigate: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La rivincita delle sfigate, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Beanie Feldstein: Molly Davidson

Kaitlyn Dever: Amy Antsler

Jessica Williams: Miss Fine

Lisa Kudrow: Charmaine Antsler

Will Forte: Doug Antsler

Jason Sudeikis: Jordan Brown

Billie Lourd: Gigi

Diana Silvers: Hope

Skyler Gisondo: Jared

Noah Galvin: George

Streaming e tv

Dove vedere La rivincita delle sfigate in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 30 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.