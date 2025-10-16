Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:18
Home » Spettacoli » TV
TV

La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

di Antonio Scali
La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata de La ricetta della felicità, la nuova serie tv Rai diretta da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi che ci terrà compagnia per quattro prime serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio di questa sera il test d’ingresso per l’università di Asia è alle porte. Intanto, Greta chiede di poter festeggiare il suo compleanno alla Rotonda ed esce con Fabio. Mentre Susanna litiga con un cliente Marta riflette sul legame che sta nascendo con Giacomo, il quale a sua volta scopre che potrebbe esserci un collegamento tra Enrico Rampini e un losco imprenditore locale. Nel frattempo un problema tecnico rischia di far saltare la riapertura della balera.

Nell’ultimo episodio della serie è il compleanno di Greta ma il problema tecnico mette a rischio anche la sua festa, la ragazza è triste: anche Fabio sembra essere sparito. Giacomo nel frattempo inizia a vederci chiaro, forse ha capito cosa lega Enrico a Marina di Romagna. Asia e Ahmed intanto si confrontano sui loro sentimenti mentre cercano un regalo per Greta. Grazie all’aiuto di tutti, Susanna e Marta riescono a risolvere il problema e la festa può iniziare. La ritrovata armonia viene incrinata però da un evento inatteso.

La ricetta della felicità: il cast

Abbiamo visto la trama de La ricetta della felicità, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali: Cristiana Capotondi, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne.

Streaming e tv

Dove vedere La ricetta della felicità in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
