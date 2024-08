La ricetta del delitto perfetto: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, mercoledì 21 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La ricetta del delitto perfetto, film francese del 2023 diretto da Chloé Micout con Cécile Bois, Charlie Dupont e Denis Maréchal. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ex chef stellata Laure Grenadier ha smesso di cucinare e si è reinventata come critica gastronomica sul web. Non avendo mai digerito il fatto di essere stata abbandonata per una donna più giovane, Laure fa ben attenzione a tenersi a distanza dal suo ex, nonché padre di sua figlia Amandine, il capitano della polizia Nicolas Garnier. Tuttavia, quando un’ondata di crimini colpisce i ristoratori di Lione, i propositi di Laure vanno in frantumi dal momento che Nicolas e il suo nuovo assistente Baptiste la individuano come risorsa essenziale per velocizzare le indagini. Laure si trova costretta ad accettare, visto che suo zio è stato la prima vittima e lei vuole ottenere giustizia.

La ricetta del delitto perfetto: il cast

Abbiamo visto la trama de La ricetta del delitto perfetto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Cécile Bois

Charlie Dupont

Denis Maréchal

Antoine Férey

Victoria Eber

Chloé David

Stéphanie Pareja

Hélène Pierre

Streaming e tv

Dove vedere La ricetta del delitto perfetto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 21 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.