La reazione della sorella di Barbara D’Urso al nuovo spot di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino

La notizia dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset ha creato non poco scalpore ed è stato uno degli argomenti più chiacchierati di questa estate 2023. Mediaset ha deciso di non rinnovare il contratto alla conduttrice che sarà sostituita da Myrta Merlino nella conduzione di Pomeriggio 5. Nel corso delle ultime ore la sorella di Barbara D’Urso ha reagito al nuovo promo del programma che ha come protagonista la giornalista.

Daniela D’Urso contro Mediaset. Dopo aver visto il nuovo promo di Pomeriggio 5 che ha come protagonista Myrta Merlino, la sorella di Barbara D’Urso non ha potuto fare a meno di reagire al promo Mediaset. Inutile dire che le sue parole non sono passate inosservate e stanno facendo il giro del web.

Queste le parole che Myrta Merlino pronuncia nel nuovo promo di Pomeriggio 5: “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi”. Come già anticipato, in seguito alla messa in onda dello spot non è tardata ad arrivare la reazione di Daniela D’Urso, la sorella di Barbara D’Urso.

Nel dettaglio, la sorella di Carmelita ha condiviso un tweet che recita due semplici parole: “No Vabbè”.

Ma non è finita qui. Poco dopo, infatti, la sorella di Barbara D’Urso ha commentato il tweet di una fan della conduttrice che ha condiviso un videomontaggio del promo di Pomeriggio 5 in cui compare Myrta Merlino. Queste sono state le parole di Daniela D’Urso: “Non posso rispondere….non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione)”

Al momento Myrta Merlino è rimasta in silenzio ed ha deciso di non rispondere alla frecciatina lanciata dalla sorella di Barbara D’Urso. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata. Noi vi terremo sicuramente aggiornati.