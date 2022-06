La rapina del secolo: trama e cast del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 10 giugno 2022, su Rai 3 in prima visione va in onda il film La rapina del secolo, pellicola del 2020 diretta da Ariel Winograd. Il film è ambientato nell’Argentina del 2006. Protagonisti sono Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro, Mariano Argento. Appuntamento su Rai 3 dalle 21.20. Ma chi sono gli attori del cast, la trama completa e dove vedere in streaming La rapina del secolo? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2006, un gruppo di ladri si propone di mettere a segno una rapina alla filiale del Banco Rio ad Acassuso. Il crimine si tramuterà presto in quello che viene definito il colpo del secolo, divenendo uno dei più famosi e intelligenti della storia dell’Argentina. Un colpo geniale realizzato usando solo armi giocattolo, 23 persone in ostaggio, senza uccidere nessuno.

La rapina del secolo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film La rapina del secolo? Vediamo i principali attori con i relativi personaggi interpretati.

Guillermo Francella: Mario Vitette

Diego Peretti: Fernando Araujo

Luis Luque: Miguel Sileo

Pablo Rago: “El Marciano”

Streaming e tv

Dove vedere La rapina del secolo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 10 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.