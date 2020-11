La ragazza nella nebbia, il film: trama, cast e streaming

Donato Carrisi si cimenta anche come regista in questo film, che è la trasposizione del suo omonimo romanzo, La ragazza nella nebbia, arrivato nelle sale cinematografiche nel 2017. La pellicola ha anche vinto il Premio Donatello nella categoria di miglior regista esordiente, andato ovviamente a Carrisi. In più il film ha vinto anche due globi d’oro per la miglior sceneggiatura e il miglior attore (andato a Toni Servillo). Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Nella piccola cittadina di Avechot, una valle tra le Alpi, la nebbia c’è sempre, inghiottisce case e strade e anche l’agente Vogel. L’uomo al volante infatti finisce in un fosso e, pur non avendo riportato danni, si ritrova imbrattato di sangue. L’uomo non ha ricordi di quanto accaduto nelle ultime ore e viene seguito da uno psichiatra con il quale ripercorre gli ultimi mesi turbolenti della sua vita, a quando è scomparsa la sedicenne Anna Lou, della quale si sono perse le tracce, una ragazzina dai capelli rossi. Si ipotizza che la ragazza sia scappata di propria volontà, ma alcuni invece sostengono che sia stata rapita. Ma perché mai un agente speciale dovrebbe occuparsi del caso di una ragazzina scomparsa? La colpa è dei media, che hanno attirato l’attenzione su quel piccolo paesino di montagna.

Cast

Nel cast vediamo Toni Servillo che interpreta l’ispettore Vogel, mentre Jean Reno interpreta il dottor Flores. Thierry Toscan invece è Bruno Kastner, mentre Daniela Piazza è Maria Kastner. Ekaterina Buscemi è Anna Lou, mentre Alessio Boni è il professore Loris Martini. Lucrezia Guidone è Clea, mentre Marina Occhionero è Monica. Galatea Renzi interpreta Stella Honer, Antonio Gerardi e l’avvocato Levi, Lorenzo Richelmy è l’agente Borghi e Michela Cescon è l’agente Maier.

Streaming

Dove vedere il film? La ragazza nella nebbia va in onda su Sky Cinema questa sera, martedì 24 novembre 2020, alle ore 21:15. Potete seguire il film in streaming o recuperarlo con NOWTV.

