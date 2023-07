La ragazza e l’ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata, 21 luglio

Questa sera, venerdì 21 luglio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la settima puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo una lunga giornata alla ricerca di informazioni sulla famiglia di Sura, Seyit e Sura fanno finalmente ritorno all’hotel Cheref. Ad accoglierli ci sono Ali e Yahya, i quali consegnano segretamente a Seyit una lettera da parte della baronessa Lola. Nella lettera viene scritto che le armi che stavano contrabbandando sono state sequestrate, e che Galip è stato fatto prigioniero. Seyit dovrà escogitare un piano per risolvere la situazione. Si troverà costretto a mentirle per non rischiare di mettere in pericolo la vita di Sura.

Nel frattempo, il tenente Billy si reca all’hotel Cheref per consegnare a Sura una lettera inviata da sua zia, dove la informa che Valentina è a Istanbul. Sura si sfoga con Petro e gli dice che non ha più voglia di ascoltare le sue insinuazioni su Seyit. Sura è preoccupata perché ha visto Seyit in casa della baronessa, ma decide di non pretendere da lui una spiegazione. Riza viene convocato dal tenente Billy per incassare la sua percentuale sul contrabbando di alcolici.

Durante una cena, Sura e Seyit finiscono per discutere e lui decide di fare due passi in compagnia di Ali, che lo sprona a riflettere sul suo rapporto con Sura. Yahya inizia a notare qualcosa di strano nello sguardo di Guzide, quando ha a che fare con Celil, così chiede alle donne di casa di non dare troppa confidenza all’uomo.

La ragazza e l’ufficiale: il cast

Abbiamo visto la trama della settima puntata de La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.