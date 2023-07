Questa sera, venerdì 7 luglio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quinta puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Sura scrive una lettera alla sorella Valentina che le manca molto e che vorrebbe tanto che fosse lì con lei, anche per mostrarle quanto sono affettuosi i genitori di Seyit. La ragazza in realtà non vede l’ora di fuggire con il fidanzato, e lasciare il luogo in cui si trova. Seyit torna alla fattoria per parlare con i genitori, e ha nuovamente uno scontro con il padre: nessuno dei due vuole tornare sui propri passi né vuole chiedere scusa all’altro. Seyit dunque si fa coraggio e annuncia alla sua famiglia che è in procinto di partire, con la donna che ama.

Alle prime luci dell’alba, i ribelli raggiungono la tenuta degli Eminof con l’intento di uccidere Mehmet. Nel frattempo arrivano Seyit e Celil, allertati da Mahmut, a prestare soccorso, ma purtroppo i loro tentativi sono vani e alla fine dello scontro perdono la vita entrambi i genitori di Seyit. Intanto Tatya, rifugiatasi nel mulino con Sura, ha un malore. Con l’aiuto di Ismail e Seher, Sura tenta di portarla da un medico, ma la ragazza muore durante il tragitto. Petro continua a tramare alle spalle degli amici e prova a uccidere Misa, appena arrivato ad Alusta. Osman assiste alla scena e scopre la vera natura di Petro, perciò quest’ultimo è costretto a sparargli, ma fa ricadere la colpa su Misa. Seyit si vendica con Misa, uccidendolo senza dargli la possibilità di spiegarsi. Osman non è ancora deceduto e il fratello tenta di portarlo in salvo con una barca, sulla quale e’ riuscita a salire anche Sura.

Seyit e Sura sono a Istanbul, ma vengono cacciati dall’hotel in cui alloggiano, divenuto quartier generale degli inglesi. Seyit e Sura si recano al consolato con la speranza di trovare il nome dei parenti di Sura tra le persone sbarcate della nave proveniente dalla Russia. Seyit e Sura fanno amicizia con Yahya e la sua famiglia e gli raccontano la loro storia, di come la famiglia di Seyit sia morta e di come loro due siano dovuti fuggire a bordo di una piccola barca. Nel frattempo, sulla nave, Petro scopre che Celil è ubriaco ed è in cerca di soldi per pagare dei debiti di gioco e cerca di farlo ragionare spiegandogli che finché resteranno a Istanbul, Celil dovrà mantenersi lucido in quanto il proiettile destinato a loro smetterà di inseguirli solo appena quando avranno raggiunto l’Inghilterra, ma il ragazzo è disperato.