La ragazza e l’ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, venerdì 9 giugno 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Kurt Seyit Eminof conosce la bellissima e giovane nobile Alexandra Verjenskaya, detta Sura, durante una licenza dal fronte. L’amore scatta durante un ballo e per la ragazza è subito colpo di fulmine. Anche Seyit non rimane indifferente al fascino della giovane ma, più grande di età e più smaliziato dalla vita, finge di ignorarla. Poco dopo Seyit parte con i suoi amici per la Crimea, dove farà visita alla sua famiglia. Sura e sua sorella Valentina rimangono a Pietrogrado per assistere il padre, ricoverato in ospedale per una non specificata malattia. Sura sogna di danzare con Seyit, emozione che non ha vissuto. In Russia, intanto, cominciano i moti che porteranno alla rivoluzione del 1917.

La ragazza e l’ufficiale: il cast

Abbiamo visto la trama de La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.