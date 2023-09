La ragazza e l’ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) della 15esima puntata, 10 settembre

Questa sera, domenica 10 settembre 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la 15esima puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Seyit e Murvet passano la giornata fuori e vanno a vedere la casa che lui ha affittato per loro a Pera. I due tornano in serata facendo tardi per la cena, un gesto che indispettisce Emine e che la fa definitivamente infuriare quando viene a sapere che Murvet è stata a Pera: a Seyit conferma infatti che non andrà mai a vivere in un’altra casa. Murvet cerca di fare da paciere e gli spiega che dopo tanti anni di separazione, la madre teme di poterla perdere di nuovo. Seyit scopre da Sabri che Petro e Sura si sono fidanzati e reagisce alle provocazioni del rivale con la violenza. Intanto alla loro porta bussa Lutfu: Celil è stato ferito e ha bisogno di cure. Guzide è molto preoccupata e vorrebbe convincere Yahya a non partire per Ankara, dove l’uomo è deciso a trasferirsi con sua moglie per iniziare una nuova vita. Tornata a casa, Ayse fa sapere subito che Seyit ha litigato con Petro quando ha saputo che sposerà Sura, una scoperta che delude molto Murvet. Alya è pronta finalmente a vendicare suo fratello e Petro accetta di aiutarla, ma in cambio vuole la lettera che nasconde Billy.

La ragazza e l’ufficiale: il cast

Abbiamo visto la trama della 15esima puntata de La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.