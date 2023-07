La ragazza e l’ufficiale streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Stasera, venerdì 7 luglio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quinta puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5.

La ragazza e l’ufficiale streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La ragazza e l’ufficiale, ma quante puntate sono previste per la serie tv in onda su Canale 5? In tutto, per la prima stagione, sul principale canale Mediaset andranno in onda 5 puntate (3 episodi a sera; 13 episodi totali): la prima venerdì 9 giugno 2023; la quinta e ultima venerdì 7n luglio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):